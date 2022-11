Bruno ZAGNONI

NODYA Group

Paris, Lyon, AIX en Provence, Nantes



Coordination et organisation générale des activités;

Direction des ressources humaines : Développement RH, administration et formation;

Business development et alliances stratégiques.





NODYA group a pour vocation dinvestir sur la création de valeur à travers ses trois marques

AYDON Technologies Numériques, DIGGLERZ Factory et CONSULTAKE.



AYDON Technologies Numériques dont loffre intègre toutes les compétences nécessaires à la maîtrise de lensemble des aspects dune transformation digitale.

- Conseil en stratégie & transformation

- Business Intelligence

- Big Data et Data science

- Applications métiers



DIGGLERZ Factory est un éditeur de solutions logicielles.

DIGGLERZ Factory vous accompagne avec des méthodologies de créativité basées sur lusage et linnovation (design thinking, frugal innovation, rapid prototyping) pour :

- Des solutions logicielles basées sur des technologies innovantes (blockchain, Deep Learning, machine learning, augmented reality)

- Des solutions de recherche en langage naturel et des outils conversationnels en mode Saas.

- Des preuves de concept pour intégrer des technologies en rapport avec votre stratégie digitale sur des cycles courts.



CONSULTAKE

Cabinet Conseil en Transformation Digitale, Technologie et Management des Systèmes dInformation.

Nos équipes interviennent au sein de Grandes Entreprises et ETI à forte croissance. Elles participent à la définition de leurs réflexions stratégiques et technologiques et les aident à la mise en œuvre opérationnelle des plans de Transformation Digitale retenus.