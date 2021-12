Bryan GAST

Etudiant à l'université de Limoges, je suis en première année d'un DEUST Webmaster. Je recherche un stage pour le mois de mars 2022.



Autodidacte depuis l'âge de mes 13 ans, j'ai commencé le développement assez tôt. Aujourd'hui j'ai une parfaite maitrise du Front-End, je sais réaliser des maquettes graphiques et les intégrés. J'utilise Photoshop pour la réalisation de ces maquettes.



Aujourd'hui je souhaite compléter mes compétences en me formant davantage au Back-End, j'ai des bases en Php que je souhaite consolider et je me forme actuellement en autodidacte à Kotlin grâce à un livre que j'ai acheté. Je fais ça sur mon temps libre.



Si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai créé un CV en ligne reprenant la charte graphique de mon vrai CV. Vous le trouverez à l'adresse : https://www.bryangast.fr