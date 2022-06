BSM Transmissions est une entreprise spécialisée dans la distribution de moteurs électriques, pompes, réducteurs et variateurs de fréquence.



Notre entreprise a une activité BtoB et BtoC directe Nous proposons une gamme étendue de produits. Notre objectif principal est de vous apporter la "Bonne Solution Moteurs". Nos origines dans la maintenance nous a appris à être réactif pour cette raison nous assemblons nous même les réducteurs et motoréducteurs dans notre atelier. Cela nous permet d'avoir une gamme étendue disponible pour expédition immédiate.



En liaison étroite avec les fabricants et sans que cette liste ne soit exhaustive, nous commercialisons principalement les maques suivantes: CEMER, CIDEPA, CEP, COMAR, ELVEM, ENERFLUID, IIEC, IMO, ITALVIBRAS, LS ELECTRIC, OLI, PEDROLLO et TRANSTECNO.



Nous produits principaux sont les condensateurs permanents, les disjoncteurs magnétothermiques, les moteurs électriques, les pompes d'arrosage, les réducteurs de vitesse, soufflantes, les variateurs de vitesse, les vibreurs et les accessoires en amont et en aval.



Pour en savoir plus vous pouvez consulter nos sites vous y trouverez aussi des informations techniques :

https://moteur-electrique-pro.fr/

https://groupe-bsm.fr/