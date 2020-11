Buffet CLAUDE

Voilà ma carrière prend un tournant mûrement réfléchi : mon fil conducteur demeure toujours le champ de la formation mais j'ai voulu axé ma carrière professionnelle plutôt au service des élèves, lycéens, lycéennes et étudiants, étudiantes ainsi que d'apporter un conseil technique auprès des chefs d'établissements et des équipes pédagogiques.

Dans ce cadre, j'ai effectué, comme il se doit, ma formation de deux années pour l'obtention du DECOP au sein de l'Institut National d' Etude sur le Travail et l'Orientation Professionnelle de Paris. Diplôme que j'ai obtenu et maintenant je suis affectée sur l'académie de Reims auprès du CIO de Châlons en Champagne.





Mes compétences :

Conseil

Éthique

Formation

Management

Méthodologie

Organisation

Pilotage

Psychologie

Ressources humaines

Risques psychosociaux