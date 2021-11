Bulle MABULLEMINÉRALE

Créatrice passionnée à votre écoute .



MaBulleMinérale confectionne pour vous des bijoux artisanaux tendances réalisés à votre image avec le plus grand soin . Des bijoux tout en finesse , facile à porter ou pour une occasion particulière . Des cadeaux à offrir ou simplement pour se faire plaisir .



Des exclusivités que MaBulleMinérale confectionne pour vous dans son atelier en Normandie à des prix abordables. J affectionne tout particulièrement tout ce qui touche la lithothérapie, les pierres naturelles qui apportent un bien-être incroyable.



Des nouveautés originales proposées régulièrement . Certains bijoux sont également des pièces uniques . Livraison offerte dés 40 E d achat sur toute la boutique .



Les modèles de la marque MaBulleMinérale sont déposés à la chambre des métiers de l'artisanat . Toute Reproduction est strictement interdite et constitutive d'une contrefaçon pouvant être sanctionnée pénalement et civilement.



Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires



BONNE VISITE



https://www.ungrandmarche.fr/boutique/mabulleminerale



MaBulleMinérale