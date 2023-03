Bünyamin ATES

Étudiant inscrit en Bac+3 Administrateur Systèmes, Réseaux et Cloud chez DORANCO et passionné de l'informatique domaine réseaux. Durant mon parcours de BTS Systèmes Informatique aux Organisations, j'ai été sensibilisé à tout ce qui a trait à l'administrateur Réseaux et je souhaiterais acquérir de l'expérience en tant quAdministrateur Systèmes et Réseaux.



Je suis actuellement à la recherche d'une alternance au poste Administrateur Système et Réseaux pour un rythme de trois semaines en entreprise et une semaine en études.