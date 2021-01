Burhaan MATLOOB

Internet est un secteur en constante évolution. Imaginer une interface, développer l’architecture d’un site internet et le partager avec les internautes du monde entier est quelque chose de captivant.



Imaginer, concevoir, développer, optimiser et partager : Ces mots résument pleinement mon engouement pour ce secteur en pleine croissance qu’est internet.



Pleine de motivations, d’ambitions et d’entraide. Chacune de mes expériences professionnelles m'a permis d’apprendre et de consolider mes connaissances dans le domaine du web.



Faire partie d’un groupe est très enrichissant. Le travail d’équipe est basé sur la communication et l'échange de point de vue. La confiance et le respect des autres sont deux points essentiels à la bonne entente du groupe. J’appartiens à cet esprit de groupe ou chaque membre à une cible commune.



Mes compétences :

Sql

Développement informatique

PHP

Web

HTML

Internet

CSS

Laravel

Ionic

AngularJS

Symfony2