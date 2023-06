C Social Media est un organisme de formation professionnelle et de conseils sur-mesure spécialisé en communication digitale interne et externe

Il est certifié QUALIOPI



Nos expertises :



Nous améliorons votre visibilité, votre e-réputation et vos ventes avec la communication digitale externe : réseaux sociaux, SEO et SEO local, emailing, publicités (SEA et Social Media Ads), CANVA, Marketing digital...



Nous optimisons votre communication digitale interne avec les outils collaboratifs et plus spécifiquement de la suite Microsoft 365 :

- gestion de projet

- création d'intranet

- tchat

- stockage et partage de fichiers

- sécurisation et gestion des accès

- automatisation des tâches

- création de formulaires



Nous vous accompagnons et formons sur Microsoft SharePoint, Teams, OneDrive, Power Automate, ToDo, Planner, Forms ou encore Bookings afin de vous faire gagner en productivité



Nous sommes en mesure d'intégrer l'IA générative (intelligence artificielle) tels que ChatGPT et BingChatGPT dans nos formations



Nos formations sont pratiques et nos conseils adaptés à votre activité et vos objectifs !



Nos formations sont toutes finançables par les OPCO