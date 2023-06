Cabinet Conseil Barber Dorian ASSISTANCE CRÉATION ET GESTION D'ENTREPRISES

Depuis plus de 14 ANS



« Historique »







Le Cabinet Conseil en gestion Barber Dorian en est une structure indépendante qui a été crée en 2008. Elle exerce dans le métier de conseil - expert en développement et pérennisation d'entreprises .







Le Cabinet Conseil est implanté dans la région Occitanie département du Gard en Petite Camargue. Les bureaux sont situés à 5 rue des cerisiers 30640 Beauvoisin.





« Votre conseil expert TPE et ENTREPRENEURIAT ».







Nous vous apportons tout un savoir faire dans des domaine telle que lAssistance opérationnelle, le Projet de Création et la gestion dentreprise sur des problématiques ayant comme finalités :administratif, économique, financière, numérique et digital.







« Une entreprise orienter efficacité et satisfaction ».





Les fondations du cabinet se situent autour lindividu mais aussi sur laction. Nous travaillons avec comme objectif principal ladéquation étroite entre les deux axes.







« Nous ne somme pas la pour vendre mais pour identifier et tenter de résoudre des problématiques qui peuvent être complexe ».





Le fondateur et responsable de Cabinet Barber Dorian.



https://cabinetconseilgestionbarberdorian.business.site/