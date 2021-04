Cabinet D'avocat à Tizi-Ouzou ET ALGER

Madame, Monsieur,



En cette période de pandémie de la Covid-19, notre Cabinet d'Avocat demeure bien évidemment ouvert.



Notre exerçons la profession d'avocat depuis plus de 30 années successives, bientôt 35 ans.



Nous traitons des affaires pénales et civiles, familiales, ainsi que des affaires administratives, sur Alger, Tizi-Ouzou, ainsi que sur l'ensemble du territoire algérien : Constantine, Oran, Sétif, Bejaïa, et autres wilayas.



Nous prenons donc en charge des dossiers concernant des crimes et délits, ainsi que des dossiers civils, tels que divorce, filiation, succession et héritage, et tout autre litige familial. Pour les affaires administratives, nous traitons tout dossier devant le tribunal administratif, jusqu'au Conseil D'État.



Nous restons bien évidemment à votre disposition pour tout litige juridique et judiciaire.



Vous pouvez ainsi nous joindre au numéro de téléphone que nous avons renseigné sur notre site web : 00213 557 91 74 14.