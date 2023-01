Cabinet OUEST PROFIL CONSEIL

Basé à Rennes depuis 1995, OUEST PROFIL CONSEIL,est un cabinet conseil en recrutement par approches directes et mixtes.



OUEST PROFIL CONSEIL est reconnu pour son expérience dans les secteurs Agri-Agro, Agroalimentaire, Agroéquipements, ainsi quen matière de recrutements Techniques (maintenance, mécanique, automatique, robotique,), BTP et Transport-logistique (Transport routier, logistique et Supply Chain Management).





OUEST PROFIL CONSEIL trouve donc des talents pour ses clients qui appartiennent aux secteurs d'activités suivants :

Agroalimentaire, agrofourniture et agroéquipement, bâtiment, Béton Prêt à l'Emploi, blanchisserie industrielle, conseil aux entreprises, construction déquipements de manutention (agricole, BTP, industrie) et de matériels de balayage pour industrie et voirie, construction de machines agricoles, construction de robots délevage, distribution et maintenance de robots délevage, diffusion et réparation de véhicules particuliers, diffusion et réparation de véhicules industriels, découpe et formage de pièces métalliques en acier, inox et aluminium, évaluation pharmaceutique, fabrication de cosmétiques, fabrication daccessoire de manutention pour les domaines agricole, BTP, environnement, espaces verts et industrie, fabrication de matériaux, fabrication de matériel électronique, fabrication et diffusion de prêt-à-porter, fournitures industrielles, immobilier, imprimerie, industrie mécanique, ingénierie informatique de gestion, ingénierie informatique d'application technique, location et vente de matériel d'échafaudage et d'étaiement, logistique et entreposage, manutention, maintenance industrielle, mécanique de précision, messagerie industrielle, nutrition d'élevage, organismes de comptabilité et de gestion, organismes de formation, opérateur téléphonique, organismes de sélection (bovine, équine, cunicole), prestation de service dans la transformation industrielle des viandes, conception, production et distribution de produits de la mer, restauration collective, sélection végétale, secteur coopératif, secteur hospitalier, secteur public, start up, transport de matériaux, transport routier dhydrocarbures, transport routier danimaux vivants, transport routier de gaz, transport routier de marchandises, transport routier sous température dirigée, transports de voyageurs, vente de mobilier, location, réparation et vente de matériels agricoles et de motoculture,...



70% de nos recherches concernent des fonctions de commerciaux, de cadres, responsables, directeurs et dirigeants. Nos missions nous amènent à principalement rechercher des profils dans les domaines suivants de l'entreprise :



Achats, administratif, commercial, commercial export, technico-commercial, ingénierie daffaires, communication, comptabilité, finance, gestion, informatique, ingénierie d'études, ingénierie Helpdesk, juridique, logistique, maintenance, marketing, méthodes, relations clients, responsabilité de centre de profit (agence, concession, site, ), production, R&D, Ressources Humaines, SAV, technique (électricité, électronique, électrotechnique, hydraulique, mécanique, mécatronique, pneumatique, pluritechnique).



OUEST PROFIL ORIENTATION offre des prestations d'orientation et accompagne la recherche d'emploi des professionnels en transition de carrière que ceux-ci bénéficient d'un Outplacement ou qu'ils initient eux-mêmes la démarche.