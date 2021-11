Cadr'action 29 QUIMPER

Cadraction29 est une association de cadres et de salariés en responsabilité, confirmés, jeunes diplômés, désirant partager leur expérience et/ou en recherche d'emploi.



Rejoignez-nous pour :

- Partager et améliorer les méthodes d'approche du marché de l'emploi,

- Rencontrer des recruteurs et des professionnels RH,

- Echanger des informations, des adresses…,

- Confronter nos objectifs professionnels et nos projets,

- Elargir le cadre de nos relations individuelles,

- Créer, développer nos réseaux sociaux,

- Travailler dans la convivialité sur des actions concrètes.



Web : http://cadraction29.org

Mail : contact@cadraction29.org

http://fr.viadeo.com/fr/profile/cadraction29

http://fr.linkedin.com/in/cadraction29



= > prochaines réunions des lundis au printemps 2019

=> des Cadr'Apéro le mardi soir, annoncés sur les sites...

= > en projet : un groupe sur Brest (contactez-nous).



Des ateliers, des partenariats avec des conseils-recruteurs RH, des visites et contacts en entreprises ont lieu pour les membres de l'association.



