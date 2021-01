Café Joyeux

Cafe Joyeux, est une famille de cafes-restaurants qui emploie des personnes en situation de handicap mental ou cognitif.

C'est egalement une marque de café solidaire de spécialité dont les bénéfices sont réinvestis dans les futures ouvertures de cafés-restaurants.



Notre ambition : rendre le handicap visible, favoriser la rencontre en proposant du travail, en milieu ordinaire, à des personnes éloignees de l'emploi. Notre joyeuse maison entend construire un modèle rentable et faire de la différence une force.



Cafe Joyeux est une entreprise sociale avec l'agrément ESUS, non confessionnelle, apolitique et sans aucune idéologie. Détenue intégralement par Emeraude Solidaire, un Organisme Sans But Lucratif, qui consacre l'intégralité de sa création de valeur à l'inclusion du handicap sous toutes ses formes.



Notre mission est de remettre le handicap au cœur de nos villes et de nos vies :

Travailler ensemble avec nos fragilités

Encourager la rencontre avec nos différences

Cuisiner, servir et partager dans la joie, ouvrir nos cœurs



Nos cafes-restaurants :



CAFE JOYEUX VASSELOT

Du mardi au samedi de 9h a 20h

14 rue Vasselot, 35000 RENNES



CAFE JOYEUX OPERA

Du lundi au vendredi de 11h a 15h

Le samedi de 14h a 18h

23 rue Saint-Augustin, 75002 PARIS



CAFE JOYEUX CHAMPS-ELYSEES

Du lundi au samedi de 9h a 22h

Le dimanche de 10h a 18h

144 avenue des Champs-Elysees, 75017 PARIS



CAFE JOYEUX BORDEAUX

Le mardi de 11h a 18h

Du mercredi au samedi de 11h a 22h

31 rue Sainte-Colombe, 33000 BORDEAUX