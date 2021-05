Callens CALLENS SÉBASTIEN (SÉBASTIEN)

Callens Sébastien, fondateur de l’ASBL



En 2008, il crée une association sportive dans le but d’inciter les jeunes à faire du sport et pourquoi pas recruter certains doués en la matière vers un club sportif. De toute évidence, le moyen le plus efficace est de donner une motivation et la force au goût au sport même si l’on a très peu de moyen.



Dans son association, les sports sont prédilection et tous les genres sociaux y sont mélanger, riches pauvre, mais le concept et la mentalité des gens et difficiles.



Il faut changer la mentalité des gens dit ’il ?Les parents pense que les stages sont de mauvaise qualité vu les prix dégressif et pourtant seul les enfants savent ce qu’il y a car il y a plus de 20 sports différents sur la semaine + des jeux hors du commun.



Deux grands projets mis en place :



La crise économiques attaque tout le monde, moins d’argent, moins de temps, etc.…sa mission et de trouver une solution à tous cela. S’occuper des jeunes dans une orientation sportive, organiser des journées sportives, et surtout trouver le moyen de motivée l’enfant a continué son sport dans un club sportif même si les moyens financiers sont durs pour les parents. Il essaye également d’avoir des fonds pour organiser un voyage avec des ados sur Agadir (Maroc) avec très peu de moyen financier. De tout cœur, ils souhaitent que les jeunes puissent s’offrir un voyage unique qu’ils ne pourront peut-être jamais réalisé dans le moment présent.



Une école de natation gratuite pour les jeunes ados de plus de 12 ans qui ne savent pas nager.



Une priorité et un défi pour les jeunes en manque de moyens financier ! Trouver des donateurs pour donner la chance à un jeune dans la nécessité pour qu’il s’adonne à un club sportif de son choix et bien entendu dans sa discipline de prédilection.



Les priorités de Meltingsport



Donner l’accès au sport pour tous !



Osez la différence ! Aider les jeunes à faire du sport gratuitement.



Meltingsport est l’association qui y met son cœur sincèrement, mais voilà la concurrence est bien présente et parfois difficile de trouver sa place parmi d’autre. Une sorte de jalousie s’installe parce que nous avons une vision différente.



Le respect du sans but lucratif, est le respect de l’Asbl, promouvoir l’accès au sport pour tous, donner goût au sport chez les jeunes et tout cela dans des prix très démocratiques.



Attention, nous ne sommes pas du tout une œuvre sociale, riche et pauvre sont les bienvenues et il n’y a pas de différence sociale et raciale. Surtout que la plupart de nos stagiaires sont de tout horizon, japonais anglais, russes etc.



S’investir dans l’Asbl est une passion vu que chacun exerce un métier en plus par un temps plein. Il n’est pas évident de s’occuper de tout à la fois mais la reconnaissance des enfants et des parents nous motivent.



Les stages sportifs meltingsport sont au prix des plus démocratiques sur la région de Bruxelles.

Des semaines sportives en multisports, vtt, natation, aéromodélisme, danse, aventure...pour 50€/semaine.



Vos enfants seront toujours les bienvenues dans son association sportive;



Intéressé par des vacances sportives ?



Info sur: www.meltingsport.be







Président de l'Asbl Meltingsport



www.meltingsport.be



