Camelia TURCIN (TURCIN)

BAC Littéraire

Diplôme Serveuse/Barman

BTS Secrétariat Bureautique

Diplôme Accueil Réception

Attestation Assistante Ressources Humaines

Certificat d'anglais



Au parcours des mes précédents expériences professionnelles, j'ai pu développer des qualités telle que le dynamisme, la rigueur, la polyvalence et mon sens de la persuasion.

Organisée, autonome, attentive, confidente et à l'écoute je suis passionnée par le contact humain et l'accueil.

Avec une vaste expérience dans le domaine commercial et administratif, je m'adapte facilement à toutes situations.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations concernant mon parcours professionnel.