Caméra Canalisation AGM TEC FABRICANT DE CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

AGM TEC est une entreprise française basée en Occitanie et spécialisée dans l'inspection des canalisations depuis 2004. En tant que leader sur le marché français, nous fabriquons et distribuons nos propres produits, notamment la gamme TUBICAM®, composée de caméras de poussée d'inspection horizontale et verticale. Nos caméras axiales ou rotatives sont capables d'inspecter tout type de canalisation allant de 20 mm à 800 mm de diamètre.



Nous avons choisi de nous lancer dans le domaine des caméras d'inspection des canalisations pour proposer une alternative à la méthode traditionnelle qui consistait à casser du béton pour trouver l'origine des problèmes de canalisation. Avec nos caméras d'inspection, nos clients peuvent réduire les contraintes, gagner du temps et économiser de l'argent.



Nous sommes fiers de compter plus de 9000 clients dans le monde entier, parmi lesquels des artisans et de grandes entreprises telles que SUEZ, BOUYGUES IMMOBILIER, SARP, VINCI, SPIE, VEOLIA et EIFFAGE. Notre expérience de 20 ans dans ce domaine nous permet de garantir la qualité de nos produits et services pour la satisfaction de nos clients.



En travaillant directement avec nous, vous bénéficierez d'un certain nombre d'avantages. Nous possédons un stock permanent de matériel et de pièces détachées, ce qui nous permet d'assurer des livraisons sécurisées en 24/48 heures partout en France. Notre service après-vente est très réactif, avec une prise en charge et un retour chez le client sous 48 heures. Notre équipe de 10 personnes est disponible de 9h00 à 18h00 pour répondre à toutes vos questions. Enfin, notre showroom à Bessières (à proximité de Toulouse) est à votre disposition pour découvrir notre gamme et rencontrer nos conseillers qui seront ravis de vous guider dans votre choix.



05 61 42 90 63