Camil ROUT

Diplômé d’un BTS comptabilité gestion des organisations, je suis actuellement en 3e année de Bachelor spécialisé en Marketing commercialisation et gestion option e-business à l’EGC (Ecole de Gestion et de Commerce) de l'Ain.



j’ai eu l’opportunité de travailler au sein d’un département marketing à l’étranger, en Irlande durant 3 mois. Au cours de cette période, j’ai ainsi pu acquérir des compétences dans la promotion de biens et services mais également participer à l’établissement de stratégies de développement de marques.



Autonome, motivé et organisé, je m'investit pleinement dans mes travaux.



Mes compétences :

E-Business (référencement,buzz marketing, établiss

Word Press

Ciel, Sage Accounting Software

Microsoft Office

Windows Movie Maker

Adobe Photoshop

Analyse financière

Quadratus

Comptabilité