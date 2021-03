Bonjour,



Actuellement étudiante en 1ère année de cycle ingénieur généraliste à lECAM Lyon, je suis à la recherche dun stage dapplication de 13 semaines à partir du 7 juin 2021.

Je suis plus précisément intéressée par les domaines du management industriel, de la Supply Chain, de lénergétique/environnemental et des matériaux ; mais je reste ouverte à toute opportunité qui pourrait développer mon apprentissage en ingénierie.



Ma formation mapporte des bases pluridisciplinaires dans les domaines de lingénierie mécanique et industrielle. Je suis notamment une spécialité innovante : « usine du futur », dans laquelle nous approfondissons nos connaissances en organisation industrielle, conception et métrologie & usinage.



Japprécie tout particulièrement le travail en équipe et la gestion de projets, et je saurai mettre à profit mes compétences, ma rigueur et mon dynamisme pour gérer les missions qui me seront confiées.



Nhésitez pas à me contacter : camille.baise@ecam.fr - 0641511871