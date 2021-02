Après 3 ans de carrière en tant quavocat, force est de constater que la flamme et la passion de Maître Camille Beraud pour son métier sont intactes.

Il œuvre avec toujours autant dengagement et de conviction dans ses affaires, quil sagisse de :

Droit pénal des affaires ;

droit des sociétés ;

droit de la propriété intellectuelle ;

droit de la construction ou des assurances ;

droit numérique et de nouvelles technologies ;

droit immobilier ;

droit civil ;

droit de la famille ;

droit du dommage corporel ;

droit des biens ;

droit des contrats et des contrats daffaires.



Diplômé de la faculté de droit dAix-en-Provence, Maître Antoine Beraud a prêté serment en 2016. Elle a ensuite débuté sa carrière au sein du cabinet familial tout en développant sa clientèle personnelle.