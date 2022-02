Camille BERNARD

Après avoir 5 années d'études, de stages et de professionnalisation en droit public et notamment des collectivités territoriales, je termine mon parcours en me spécialisant dans le domaine de la montagne, qui plus est en alternance dans une agence de conseil basée en Savoie.



J'ai pour ambition de devenir juriste en collectivité territoriale par le biais des concours de la fonction publique territoriale, ou d'être recrutée en tant que juriste conseil dans un cabinet de droit public. Je recherche donc des opportunités d'emploi dans ces domaines.



Par ailleurs, je suis passionnée de sports ; je pratique la course à pied / trail, le ski de piste, ainsi que le cyclisme de route. Je suis intéressée par ce domaine et co-gère une marque de vêtements de sport.