Camille BERTHAUD

Etudiante en Informatique à lUniversité dEvry Paris-Saclay, je suis en troisième année de Licence mention CILS (Conception et Intelligence des Logiciels et Systèmes). Je recherche une entreprise pour effectuer un stage, spécialisé dans la cybersécurité, dune durée de 7 semaines minimum et à compter du 24 avril 2023. Dans la mesure du possible, je serais également intéressée de poursuivre sur les 3 années suivantes, dans le cadre dun cycle ingénieur en alternance.