Camille BLYWEERT

Étudiante de 18 ans à l'École Supérieure de Publicité (ESP) à Paris.

Je suis à la recherche d'un stage de 6 mois en communication pour ma 1e année en Bachelor.

Ce stage me permettra d'agrandir mon CV au fur et à mesure de mes expériences.



Depuis septembre 2020

ÉQUIPIÈRE POLYVALENTE - MCDONALD'S PARIS

Assemblage des plateaux, relation client Développement/apprentissage : rigueur, patience, rapidité, travail en équipe, indépendance, autorité



Stage de 3e

SERVICE COMMUNICATION, HÔTEL BOURGTHEROULDE, ROUEN

Expérience du service de communication interne et externe d'un hôtel 5 étoiles, lors d'un stage de 3e

Prendre part dans la création d'un évènement : convention dans la salle de réunion/fête de l'hôtel





FORMATIONS :

École Supérieure de Publicité, (ESP) 2020-2023

Bachelor 1 : cours de marketing, droit, photographie, PAO, stratégie...



Lycée La Providence Nicolas Barré, Rouen

BAC ES : mention bien





QUALIFICATIONS:

Anglais : B2

Allemand : A2/B1

Russe : A2

PACK OFFICE

Réseaux sociaux

Permis B

Méthode agile