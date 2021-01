Camille BOYER

Après mon diplôme d'ingénieur informatique à l'EFREI (spécialité Imagerie et Réalité Virtuelle), j'ai voulu me spécialiser dans les jeux vidéo en suivant le Mastère Spécialisé IDE (Interactive Digitale Experience) du CNAM-ENJMIN et de l'école de l'image des Gobelins.

Après avoir travaillé dans une entreprise faisant des jeux mobiles et des expériences en Réalité Virtuelle (In Media Vita), je recherche un poste de Game Designer.