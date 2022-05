Camille CASETTA

Contractuelle Cour d'Appel de Versailles ; Septembre 2021 à Août 2022 ;

- Toutes fonctions d'Adjoint administratif :

Mise en forme et relecture attentive des décisions de justice

Préparation et suivi de laudience de Mise en état

Notification des décisions de justice

Gestion darchives et de courriers

Accueil téléphonique et physique

Gestion des délais de procédure



Compétences :

OPEN OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT)

LOGICIEL METIER (WINCI CA)

WORD PERFECT

DESIGN & MISE EN FORME

AUTONOMIE

GESTION DES PRIORITÉS ET DES URGENCES

POLYVALENCE

PROACTIVITÉ

SENS DU SERVICE PUBLIC

CAPACITÉ DE TRAVAIL