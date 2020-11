Camille CHAUVEAU

En reconversion professionnelle (enfin !) dans le développement. J'ai débuté la formation de School by Hi!t le 26/10/2020.

Passionnée par l'informatique, curieuse à propos des nouvelles technologies, intéressée par les domaines scientifiques en tous genres, je suis quelqu'un qui a avant tout besoin d'apprendre et d'enrichir ses connaissances. Je suis persévérante, très investie et observatrice, ce qui me permet de m'adapter rapidement à un nouvel environnement.