Camille CLAVELIER

Les trois ans passés en Allemagne-Autriche à arborer les Grandes Surfaces pour le compte d'une société française m'ont fait devenir une réelle experte du commerce terrain et désireuse de satisfaire toujours plus le client. Désormais en quête de plus de sédentarité, mais non fermée à des déplacements occasionnels, je souhaite me tourner vers le domaine des vins et spiritueux. Je parle l'Anglais, l'Allemand et l'Italien et souhaite désormais mettre en application mes connaissances acquises en Master, tout en développant mes compétences en affaires internationales et clientèles.

A l'issue de mon baccalauréat littéraire, je me suis tournée vers les langues étrangères et le Commerce International à travers différentes formations, notamment celle proposée par l'Université d'Angers en Commerce et Vins.

J'aime beaucoup voyager, découvrir de nouvelles cultures et souhaite travailler dans les relations internationales tout en pratiquant les langues étrangères et en apportant mon expérience et mes compétences dans le domaine du vin. Cependant, je suis également ouverte à d'autres secteurs.

Mes séjours en Australie, Italie et Allemagne ainsi que les déménagements successifs de ma famille m'ont apporté des expériences riches sur le plan de l'organisation, de la débrouillardise et de l'autonomie.

Les nombreux jobs étudiants et d'été que j'ai pu effectuer m'ont donné l'opportunité de découvrir plusieurs secteurs d'activités tout comme le monde du travail et m'ont permis de m'adapter rapidement dans différents domaines et structures.

J'ai par ailleurs pu réaliser différentes missions professionnelles en France et à l'étranger, ce qui m'a aidé à enrichir mes connaissances pratiques et à utiliser mes compétences théoriques; finalement, cela m'a permis de concrétiser mon projet professionnel orienté à l'international.

Enfin, mes activités diverses comme auparavant dans le scoutisme, l'engagement associatif ainsi que la responsabilité familiale m'ont apporté des valeurs importantes.