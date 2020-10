Bonjour je m'appelle Camille Conques je suis gestionnaire et passionnée des ressources humaines.



J'ai obtenu mon bac professionnel gestion administration qui m'a emmenée vers l'obtention d'un BTS assistant de gestion PME PMI. La matière RH m'a fortement intéressée, c'est pour cela que je me suis spécialisé dans les ressources humaines en réalisation un bachelor gestion RH obtenu avec mention.



Je suis à lécoute du personnel et très rigoureuse dans mon travail d'ailleurs j'en ai fait mes preuves lors de mon alternance, j'ai été responsable de la conception du règlement intérieur de formation de la collectivité en tant que assistante RH. De plus, j'ai de fortes compétences en paie



Mon projet professionnel est d'obtenir une place en tant que gestionnaire RH, mon objectif principal est de pouvoir mettre en œuvre mes compétences.