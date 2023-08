Camille DECORET

Extrêmement motivé pour évoluer professionnellement dans le domaine de la menuiserie, j’ai décidé à l’âge de 41 ans, de me reconvertir en obtenant un CAP de menuisier installateur, et en créant dans le cadre d’une cogérance ma propre société spécialisée dans les aménagements extérieurs en bois.



J’ai ensuite créé une nouvelle société en tant que gérant unique, avec l’envie d’élargir mon offre de services. J’ai pour cela développer l’activité de pose de cuisines, salles de bains et dressings, en partenariat avec les cuisines SCHMIDT.



Après un parcours de plus de 5 ans en tant que gérant d’entreprise, expérience riche et passionnante, je cherche maintenant à poursuivre ma carrière professionnelle en tant que salarié dans le domaine de la menuiserie, dans lequel j’ai la chance d’associer la passion avec le travail.



Amoureux du travail bien fait, je suis reconnu pour être très attaché au détail et à la finition, et toujours extrêmement soucieux de la satisfaction clients.