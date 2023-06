Actuellement étudiante en 4ème année à Sup de Pub Paris, dans le 19ème arrondissement, en Marketing et Communication du Luxe, je suis à la recherche d’une alternance de 12 mois, sur la période du 14 mars 2016 à fin mars 2017 (extensible selon vos attentes).



Avant ce master, j’ai obtenu mon bachelor en design global (spécialité communication) à l’École Supérieure de Design de Troyes, effectué en 3 ans.

De plus, j’ai eu l’occassion d’accomplir plusieurs stages, dont le dernier qui dura 6 mois, au cours duquel j’ai travaillé au sein d’un service PAO (Publication Assitée par Ordinateur). Durant cet apprentissage, j’ai pu travailler en autonomie et mettre en commun mon travail avec celui de mes collègues. Je suis donc habituée à travailler en équipe et suis capable de gérer un projet en toute autonomie.

Je travaille régulièrement sur la suite Adobe (Photoshop, Illustrator et Indesign), et je réalise fréquemment des planches tendances.



De nature polyvalente, dynamique et rigoureuse, je suis apprêtée à promouvoir, dans un contexte professionnel, mes capacités, mes ambitions et mon énergie.



Veuillez trouver ci-joint le lien vers mon book en ligne : http://camillefontaine27.wix.com/camille-fontaine



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Première Pro

Adobe Lightroom

Sketchup

Wordpress

Word

Exel

Acrobat Pro