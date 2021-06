Camille GARCIA

Actuellement étudiante au sein du programme Grande École à Rennes School Of Business, je souhaiterais préparer mon master II "Responsable de Projets Innovants" en alternance.

Véritablement passionnée par les Ressources Humaines mais aussi par les métiers plus commerciaux, je souhaite m'orienter dans les secteurs du recrutement et du conseils.

Curieuse, créative et sociable, je serais ravie de pouvoir trouver une entreprise dans laquelle je pourrais m'épanouir tout en contribuant activement à son expansion.