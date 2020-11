Camille GILLET

Actuellement doctorante en thèse CIFRE chez Safran Aircraft Engines, je travaille sur le vieillissement de pièces de moteurs d'avions en matériau composite à matrice organique, et sur leur réparation collée. Mon établissement de doctorat est l'Institut National Polytechnique de Toulouse (Toulouse INP) et mon laboratoire de rattachement est le Laboratoire Génie de Production (INP-ENIT).



Mes compétences :

Structures et propriétés de matériaux base polymère

Vieillissement et durabilités des polymères

Assemblages et réparations collées

Traitements de surface

Caractérisation physico-chimique