Camille JOLY (CAMILLE)

Jai effectué mon cursus au sein de luniversité de Nantes (44). À la fin de ma licence, jai choisi le master Archéologie, sciences pour larchéologie afin de me diriger vers le master 2 professionnel, pour me former au mieux au métier de technicien de fouille. Jai obtenu mon diplôme en juin dernier et durant cette dernière année de formation, jai pu effectuer un stage de 3 mois au sein dun organisme archéologique où jai pu travailler en totale autonomie et acquérir toutes les compétences en termes de méthodologie, dobservation et de traitement des données. Lopération menée à lAbbaye dArdenne (14) lors de cette formation, ma permis de me projeter en tant que technicienne de fouille. Jai pu observer et appliquer toutes les actions du métier en participant à lensemble des phases dune opération darchéologie préventive : préparation du chantier, intervention sur le terrain et post-fouille.

J'ai également prouvé mes compétences sur un premier contrat qui m'a prouvé ma totale autonomie, et ainsi répondre à la demande des responsables d'opérations.



De nature curieuse, je me suis spécialisée dans le domaine du bâti médiéval, en y effectuant des stages complémentaires en programmée : à Mallezais (85), et à Barbery (14). Je me suis intéressée aux nouvelles techniques de relevé et aux critiques à apporter à chacune delles. Cette spécificité est un plus qui peut vous aider sur un chantier.

La rédaction du mémoire de recherche ma permis de compléter mes compétences de rédaction, mise en page... Je suis travailleuse, volontaire et motivée à lidée dintégrer votre équipe pour ce poste, qui, jen suis convaincue, répondra au mieux à vos attentes.



Jespère intégrer vos équipes très prochainement,



Je vous prie dagréer Monsieur, mes salutations distinguées,



Cordialement,



Camille Joly