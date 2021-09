Titulaire d'un Master CCA et préparant la dernière épreuve de DSCG, j'ai effectué des stages dans le domaine de l'audit et de la consolidation notamment (secteur de la grande distribution, aéronautique, transport, commerce, industrie, agriculture, CSE).

Je suis depuis 2 ans investie au sein de l'ANECS Midi-Pyrénées, aux pôles partenariat et communication.

C'est dans ce cadre que je recherche actuellement un emploi afin d'effectuer mon stage d'Expertise-Comptable.