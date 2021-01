Camille LESPES

Aujourd'hui forte d'une experience professionnelle de 9 ans dans les secteurs du marketing et de la publicité au sein du Journal Sud Ouest, je souhaiterais continuer mon parcours au sein d'une nouvelle équipe, dans une agence de pub ou une petite structure pleines d'idées. La créativité, le challenge, les échanges autour d'un projet commun, c'est une manière de travailler qui me correspond, qui me motive.

Construire une campagne publicitaire que l'on remarque, et que l'on n'oublie pas, voilà ce que je rêve de faire.



Mes compétences :

Publicité

Marketing

Web

Communication

Accueil, ventes

Relation client