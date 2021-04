Camille MANCY

Je suis producteur et artiste diplômé d'un master 2 (DNSEP) de lÉcole supérieure dart et de design d'Angers ainsi que d'un MBA en Ingénierie Culturelle à l'ICART. Je vous contacte car je suis à la recherche d'un travail dans le domaine de la production artistique après avoir travaillé en tant que chargé de production et de communication chez togaether.



Je suis franco-colombien et je parle quatre langues, de nature dynamique et entrepreneur j'ai toujours organisé la production ainsi que la communication d'événements artistiques en France et à l'étranger. Ces expériences personnelles et professionnelles m'ont amené à développer des compétences pluridisciplinaires (suite Adobe pro ; suite Office ; vidéo & photographie ; sculpture ; sérigraphie ; ) toujours en vue de créer des expériences innovantes en lien avec notre époque.