Camille MUR

POINTS FORTS :

20 ans dexperience au service direct du Client/Patient et de leurs familles, dont 5 annees orientees vers la coordination, gestion de projet, les systemes qualite.



MOTEUR DE CARRIERE :

Obtenir la satisfaction des Usagers, parties prenantes et Clients, en vous proposant lensemble de mes competences techniques et methodologiques.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Redaction d'une these professionnelle : La Qualite de Vie au Travail existe-t-elle aussi pour les salaries en situation de Handicap au travail ?



Mes compétences transversales :

Leadership

Rigueur

Capacité d'adaptation, d'organisation et force de proposition

Empathie

Transmission des savoirs et formation



Mes compétences spécifiques :

Management et coordination

Gestion de projets, de risque et qualité

Prévention des risques et santé au travail

Qualité de Vie au Travail





Mes savoirs-faire qualité :

Capacité de décryptage de toutes normes.



A déjà passé un Certification pour les normes PEFC, Cap-Handéo (Autisme) et pour une labellisation dans le secteur médico-social et sanitaire

A déjà fait un audit sur la Norme ISO 9001

A déjà travaillé sur les Norme ISO 9001, 14001, 26000