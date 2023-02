Camille OLLIVIER (CORPECHOT)

** Communication media (Digital & Offline) et hors média (expertise événementielle, marketing et production)

** Connaissance approfondie des médias internationaux et des stratégies publicitaires multisupports

** Création et management de campagnes plurimedia (TV, Presse, Radio, OOH, DOOH / Digital display, search, social media, programmatique), développement stratégique, gestion des guidelines media et de leur implémentation dans plusieurs pays (zones travaillées : EUROPE, MIDDLE EAST, US, APAC, AFRICA)

** Développement de brand content, partenariats et sponsoring multi-marques

** Développement de CA / new business / gestion et optimisation de budgets média

** Digital Leardership: mornitoring des KPI & ROI, audience planning scénarisation, viewability & brand safety



Mes compétences :

Marketing

Mediaplanning

Réseaux sociaux

Event Creation Planning & Management

Brand strategy

Relations Presse

Coordination de projet

New business development

International sales

Sponsorship Development

publicité

stratégie de communication

consulting

Créativité

branding

stratégie de marque

online