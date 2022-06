Camille PLANTE

Mon parcours professionnel sinscrit depuis plus de 14 ans dans le domaine culturel et événementiel en tant que coordinatrice de projets et chargée de production à la fois en France et en Asie.

Je me suis engagée successivement auprès de festivals internationaux, de salons, de sociétés de production, ou encore auprès dacteurs du secteur privé, afin de structurer, coordonner et mener à bien leurs projets sur le long terme.



Depuis le mois de juin 2018, je travaille à mon compte pour différents clients (festivals, salons, société de production audiovisuelle, artistes, institution publique, etc.) en tant que chef de projet ou chargée de production.

Je vous invite à cet effet à consulter mon site internet qui décrit plus en détails les domaines dapplication de mes compétences pour des missions de gestion de projets, mise en oeuvre opérationnelle et technique, coordination ou encore communication :Array



Je minscris donc dans une démarche « projet » et suis donc flexible quant à la nature et durée des missions pour lesquelles je mengage (CDD, mission freelance, temps plein ou temps partiel).



Mes compétences :

Project Coordination

Adobe Photoshop

Apple Mac

FileMaker Pro for Windows

Microsoft Office

WordPress

iMovie