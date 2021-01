Camille RIGHI

Scrum master dune équipe de 12 personnes chez Nokia, je pilote le développement des scripts d'automatisation de tests 5G en langage robot et python et je supervise la régression des fonctionnalités de nos antennes pour garantir la meilleure qualité de réseaux mobiles possible.



MES COMPÉTENCES

Gestion de projet :

Méthode agile

Sens de l'anticipation

Réactive face aux imprévus

Maîtrise les outils internes permettant le suivi de projet et des KPIs ainsi que la mise en avant de points critiques

Planifie, organise et pilote des tâches en cours et à venir d'une équipe de 12 personnes

organisée

capable de s'adapter aux différentes situations



Techniques :

Travail à l'international

Analyse et débogage de tests

Compréhension du fonctionnement des réseaux mobiles LTE et 5G

maîtrise de linux

Compréhension du langage robot





Personnelles :

Ouverte d'esprit

Ouverture culturelle

Débrouillarde

Aime l'aventure

Dépassement de soi

Sociable