Camille SEGARD

Je suis titulaire d'un certificat de qualification professionnelle d'opératrice PAO (publication assistée par ordinateur) et j'ai également travaillé pendant dix mois au sein de la Préfecture de Police à Paris en tant qu'agent administratif.

Je viens d'emménager à Argenton sur Creuse(36).

Je recherche un poste accessible aux débutants / non qualifiés. Je ne suis pas véhiculée mais je peux prendre le train jusqu'à Châteauroux.



Mes compétences :

Façonnage manuel

Rainage

Adobe Photoshop CS6

Adobe InDesign CS6

Mise sous vide

Reliures plastiques et métalliques

Façonnage

Adobe Illustrator CS6

Traitement de dossiers

Microsoft Word

Pelliculage

OpenOffice