Vous êtes un ou une véritable professionnel(le) de l'immobilier avec une expérience et une maitrise du marché Nantais.

Indépendant dans l'âme, vous souhaitez conserver votre liberté dans vos initiatives commerciales et la gestion de vos dossiers.

Pour optimiser votre connaissance aigue et assidue des méthodes de terrain vous voulez aussi bénéficier d'une adresse et d'une vitrine jouissant d'une fréquentation importante et d'une notoriété avérée.

Alors rejoignez-nous : Canclaux-Immobilier, présente depuis 1987 et idéalement située sur la Place Canclaux, bénéficie d'un flux et d'une visibilité assurant une fréquentation constante de propriétaires vendeurs et d'acquéreurs en recherche d'un bien.

Venez compléter notre équipe (restreinte) et vos qualités, associées à notre emplacement et à notre réputation, vous permettront de vous épanouir pleinement dans notre passionnante profession.

Le statut est celui d'agent commercial avec un taux de rétrocession de 70%, votre place est immédiatement disponible et des initiatives sont à prendre.

Agent commercial, negociateur, negociatrice, immobilier Transaction vente immobiliere