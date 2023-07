Cannelle RICHTER

Je suis très intéressée par les nouvelles technologies qui créent de la donnée : je souhaite traiter des problématiques de Business Intelligence et Data Mining dans un environnement BigData.

En écoute de propositions toujours plus challenging, je souhaite mettre à profit mon énergie, ma créativité et avoir la liberté de proposer les solutions adéquates.

J'ai décidé de faire mes études en école d'ingénieur afin d'acquérir des compétences générales et variées et me permettre ainsi de bien comprendre et m'adapter à différents types de projets.

Créative et organisée dans la vie comme dans le travail, je suis prête à m’engager activement tout au long des projets que l’on me propose.



Etant très attirée par les nouvelles technologies et les processus permettant gérer de nombreuses données, je me suis spécialisée dans les processus de gestion de données dans un environnement Big Data (Machine Learning, Architecture distribuée...) et oriente ma carrière vers le métier de Data Scientist.



J'ai aussi un naturel à proposer des idées et manager la mise en place, ce qui m'a poussé à suivre une deuxième formation en double diplôme, en complément de la dernière année d'étude Ingénieur et d'alternance : master Management & Administration Des Entreprises.



Mes compétences :

C++

JavaScript

Java

Data Mining

JQuery

SQL

Redis

OpenGL

Scilab

Python

Hadoop

JRuby

Logstash

Elasticsearch

NoSQL

Kafka

Scala

Spark

InfluxDB