Carine ASSEMAT

De formation universitaire (LEA), le fil conducteur de mon parcours professionnel a toujours été « l’Humain » et ses « Ressources ».



J’ai exercé une quinzaine d’années sur des fonctions RH en sociétés de service puis j’ai décidé de m’orienter vers l’accompagnement professionnel pour être plus en adéquation avec ma sensibilité.



En parallèle, au fil de mon cheminement, j’ai découvert la Sophrologie pour moi-même. C'est naturellement que j'ai décidé de me professionnaliser sur cette discipline dans sa forme authentique.



Consciente que chaque projet professionnel/personnel s’inscrit pleinement dans un projet de vie plus global, je propose de faciliter ce processus de changement en remobilisant vos ressources personnelles pour vous donner l’opportunité de le vivre de manière plus sereine.



Ouverte et curieuse, je m’attache à découvrir chaque personne et je veille à être dans ma ligne de conduite qui se nourrit de respect, de bienveillance, d’optimisme et de confiance.



Mes compétences :

Relation entreprise

Communication interne et externe

Accompagnement collectif

Accompagnement au changement

Recrutement informatique

Accompagnement RH

Gestion des ressources humaines

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel

Coordination/organisation

Gestion du stress

Animation de formations

Formation professionnelle

Reclassement

Bilan de compétences