Carine BRAUGE (BARRIER)

En reconversion professionnelle, je suis très intéressée par les réseaux sociaux. Je souhaite aujourd'hui m'orienter dans ce domaine, notamment dans la gestion des réseaux. Je recherche pour ce faire, une entreprise qui accepterait de me faire confiance, en contrat de professionnalisation, me permettant d'acquérir à la fois la technique et la pratique dans ce domaine.