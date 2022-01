Carine GAUTHIER

En reconversion professionnelle Gestionnaire Paie en attente du titre RNCP passé le premier décembre 2021, je suis très motivée. Extrêmement bien formée sur la collecte et calcul des variables de paie, le traitement et édition des bulletins de salaire, l'édition et contrôle des déclarations sociales, la gestion des parcours salariés, la veille juridique et sociale et la mise à jour de la Loi de finance 2022. Hautement rigoureuse et organisée, je mefforce de fournir le meilleur service possible aux clients. Je fais preuve d'une grande polyvalence et d'une attitude positive en cherchant à donner le meilleur de moi à tout moment.



Mes compétences :

- Collecte des informations

- Eléments variables et validation paie

- DSN et calcul / vérification charges mensuelles / trimestrielles / annuelles

- Etablissement de contrats de travail / avenant

- Fin de contrat : calcul ICCP / calcul indemnités de rupture conventionnelle

- IJSS / AT / AM

- Connaissance en droit social

- Conseillère des salariés et clients

- Logiciel SAGE paie & RH



Logiciel comptable Winbooks

Trilingue: Français, anglais et italien

Collaboration travaux de fins d'exercices

Assistance comptable