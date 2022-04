Carine GUIBBANI

- Mettre en place et développer un pôle Emplois-Carrières à destination des étudiants et diplômés de l'école : cours, accompagnement individuel, conférences.

- Prendre en charge le pôle Events de l'école : Concours de Négociation (Deauville), Forum Emplois-Carrières, forum thématiques, etc.

- Superviser et développer le réseau des diplômés de l'école en collaboration directe avec la Déléguée Générale Réseau EM Normandie,

- Développer la relation et les partenariats entre l'école et les entreprises normandes, nationales et internationales afin de valoriser l'expertise de l'Ecole de Management de Normandie sur son territoire et plus largement.



Mes compétences :

Ciblage

Conseil

Consulting

Datamining

Evénementiel

Insight

Marketing

Microsoft CRM

Networking