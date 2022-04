Carine HUEBER

Après des études de droit, je me suis orientée vers un DESS en gestion des entreprises car je souhaitais très rapidemment embrasser une carrière professionnelle.

Mon sens du relationnel m'a tout naturellement orienté vers des fonctions commerciales.

Grâce aux differentes entreprises qui m'on fait confiance et accompagnées jusqu'à ce jour dans mon développement et épanouissement professionnel, j'ai pu acquérir une double compétence en management et commercial.



Mes compétences :

Curiosité

Empathie

Organisée

Rigoureuse

sens du resultat