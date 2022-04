Carine JOURNAUD

J'enseigne le chant et la technique vocale sur Paris.



Je prends en charge les chanteuses et chanteurs, comédiennes et comédiens qui souhaitent découvrir et développer leur puissance vocale, tonifier leur voix, et améliorer leur diction.

Ma pédagogie repose sur mon parcours technique, mais aussi sur mon expérience d'artiste.

C’est elle qui me permet de comprendre les envies et résoudre les difficultés de chacun.



Coaching comédiens:

Le coaching vocal concerne tout comédien qui a besoin d’acquérir les techniques visant à améliorer la diction, la facilité d’élocution, la projection vocale, la résistance, et le contrôle de la fatigue vocale.



Cours individuels et collectifs

Ils sont ouverts à tous: Chanteurs, Comédiens ou Amateurs passionnés !

Les objectifs principaux sont tout d'abord d'affirmer la technique tant sur le plan de la puissance que de la tessiture, et également de révéler et développer l'identité vocale de chacun.



Intervention en entreprise:



Je propose aux comités d’entreprise des sessions ou des journées de chant, des moments conviviaux pendant lesquels on chante ensemble ou de manière individuelle.

Par le biais d’exercices ludiques et dynamiques basés sur le chant en groupe, chacun peut expérimenter sa capacité à être à l’écoute et en relation avec l’autre.



Enregistrements collectifs:

D’autres activités vocales sont proposées comme la composition d’une chanson avec un thème choisi par l'équipe puis finalisée par un enregistrement souvenir.

Un partenariat avec les "Twin Studios" me permet de réaliser l' enregistrement de chansons, qui seront ensuite pressées et distribuées aux membres de l'entreprise.



Mes compétences :

Chant

Chanteur

Coach

coach vocal

Coaching

Musique

Prise de parole

Technique

Technique vocale

Théâtre