Carine JOUVE

Je m'appel CARINE et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un joli projet lié a la médiation animale.

Auparavant j'ai travaillée dix ans auprès de personne âgées, je m'occupais de leur toilette et de différents soins et je les accompagnais dans leur fin de vie, j'essayais de leur apporter de la chaleur du réconfort, des sourire, un fugace air de fête , un petit rayon de soleil

Passionnée par les êtres humain mais également par le monde animal, j'ai toujours espère de trouver une profession alliant les deux

Aujourd'hui les animaux de compagnies ont prit une place de plus en plus importante dans nos vie, ce qui justifie l'émergence de la profession de zoothérapeute.

Après une formation à l'institut français de zoothérapie tenue par monsieur Beiger François,