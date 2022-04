Carine KAMAYOU

En tant que Business Unit Manager , je définis la stratégie d’offre de l’entreprise et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de vente et satisfaire mes clients grands comptes.

J’ai occupé depuis près de 15 ans diverses fonctions qui m’ont permis de mettre en œuvre des qualifications substantielles afin de me préparer au mieux à l’acquisition de compétences managériales. Mon expérience de "Commerciale" dans un secteur très concurrentiel, m’a donné une valeur ajoutée dans la relation client gagnant/gagnant.









Mes compétences :

Conseil

Expertise

Informatique

Intégration

Politique

Politique de sécurité

Sécurité

Sécurité informatique

ToIP

VoIP